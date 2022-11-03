В Ростове-на-Дону изменили схему движения автобуса №72

Автобус курсирует от завода «Эмпилс» до ЖК «Европейский» Фото: Артем КИЛЬКИН

Схему движения автобуса № 72 изменили в донской столице. Информация об этом появилась на портале «Ростовский городской транспорт».

- Со 2 ноября маршрут «Завод «Эмпилс» - ЖК «Европейский» курсирует по-новому. Это решение приняли власти по итогам голосования на «Активном ростовчанине», - говорится в сообщении.

Теперь, по данным издания, пассажиров должны везти через Зорге, Коммунистический, улицу Города Ле-Ман, 2-ю Краснодарскую до ЖК «Европейский». Ранее путь общественного транспорта под № 72 пролегал через улицу Тружеников.

К слову, сейчас на сайте «Активный ростовчанин» также решается судьба маршрута №71. Жителям города представили три варианта схемы движения этого автобуса. Голосование должно завершиться 7 ноября 2022 года.

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