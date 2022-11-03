В Ростове в День народного единства проведут патриотический гала-концерт

Всего в праздничный день на шести ростовских площадках собираются провести 18 мероприятий. Фото: сайт правительства РО

4 ноября, в День народного единства, в Ростове-на-Дону состоится патриотический гала-концерт «#Мы вместе». Торжество проведут на Фонтанной площади, начало в 14 часов, сообщает сайт донского правительства.

На сцене перед зрителями выступят более 20 коллективов, в том числе, военный оркестр штаба ЮВО войск национальной гвардии России, Астраханский ансамбль песни и танца, Народный ансамбль адыгского танца «Адыги», Ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова, ансамбль песни и танца «Раздолье» из ЛНР, а также молодежный оркестр народных инструментов из ДНР.

Добавим, в праздничный день на шести площадках собираются провести 18 мероприятий. Гости и жители города также смогут принять участие в акциях «Народов Дона дружная семья» и «Важные решения принимаем вместе!». Также проведут фестиваль «Ремесла народов России» с ярмаркой национальных костюмов. Состоится реконструкция «От ополчения к ополчению». Не менее ярким событием на площади будет гастрофестиваль национальных кухонь.

После этого, с 18 до 22 часов, медиафасад «Ростов-Арены» засияет в цветах российского триколора.

Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что День народного единства «символизирует сплоченность всех народностей, населявших Россию, а также силу их духа, которая позволила освободить страну от иноземцев».

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