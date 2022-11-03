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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:24

Таганрог попал в число 10 территорий области, откуда мобилизовали больше всего бойцов

Эту информацию подтвердил военком Дона Игорь Егоров
Ангелина СКИБА
Призыв в Вооруженные силы страны вели с 21 сентября 2022 года

Призыв в Вооруженные силы страны вели с 21 сентября 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области Таганрог стал одной из территорий, откуда мобилизовали больше всего солдат и офицеров. Об этом рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.

По словам военкома, всего наибольшее количество бойцов для участия в специальной операции призвали из четырех городов и еще шести территорий региона. Речь идет об Азове, Батайске, Шахтах, Таганроге, Азовском, Сальском, Цимлянском, Октябрьском, Миллеровском и Тарасовском районах.

Напомним, ранее на Дону официально объявили о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Призыв в Вооруженные силы страны вели с 21 сентября 2022 года среди граждан, находящихся в запасе.

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