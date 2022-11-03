В Ростовской области показали перечень экипировки мобилизованных бойцов для участия в СВО

Солдаты и офицеры получают современную экипировку, а также средства защиты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области рассказали и показали, что выдают мобилизованным бойцам перед отправкой в зону специальной военной операции. Видеоролик об этом появился в сети сегодня, 3 ноября.

Так, представители Минобороны России подчеркнули, что солдаты и офицеры получают современную экипировку, а также средства защиты.

Это подтвердили и сами мобилизованные. Например, один из мужчин отметил, что ему и его товарищам выдали бушлаты, зеленые костюмы, сапоги, спальники, бронежилеты 5 класса защиты, каски, очки, шапки и другие вещи.

Отметим, что съемку вели среду бойцов, которые должны были отправиться в Вооруженные силы после подготовки и боевого слаживания. До этого мужчины тренировались водить танки, использовать гранаты и различное огнестрельное оружие.

Напомним, ранее на Дону объявили о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Напомним, набор в армию вели из числа граждан, находящихся в запасе.

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