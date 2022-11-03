Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 14:15

В Ростове-на-Дону откроют фотовыставку «Герои с вечно русским сердцем»

Речь идет об онлайн-показе уникальных снимков и копий наградных документов, рассказывающих о судьбах героев разных времен
Ангелина СКИБА
Проект посвящен подвигу бойцов Красной армии и участников СВО. Фото: сайт правительства РО

Проект посвящен подвигу бойцов Красной армии и участников СВО. Фото: сайт правительства РО

4 ноября, в День народного единства, в Ростове-на-Дону откроют фотовыставку «Герои с вечно русским сердцем». Эта экспозиция будет доступна до 31 декабря в фойе исторического парка «Россия - моя история». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Отметим, что речь идет об онлайн-показе. Снимки будут демонстрировать на специальном экране, увидеть их сможет любой желающий.

Проект посвящен подвигу солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Украину от фашистов в 1943-1944 годах, а также современным героям - участникам специальной операции.

Вниманию посетителей представят уникальные фото, копии наградных документов, а также информацию о жизни и боевом пути воинов разных времен. Зрителям, в том числе, расскажут истории танковых экипажей, летчиков и героев штурма высоты Саур-Могила, можно будет узнать больше о подвигах женщин-медиков.

Выставка «Герои с вечно русским сердцем» - это дань благодарности и уважения всем героям России, которые встали на защиту мира от фашизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в День народного единства проведут патриотический гала-концерт

На сцене перед зрителями выступят более 20 коллективов (подробности)