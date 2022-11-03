Проект посвящен подвигу бойцов Красной армии и участников СВО. Фото: сайт правительства РО

4 ноября, в День народного единства, в Ростове-на-Дону откроют фотовыставку «Герои с вечно русским сердцем». Эта экспозиция будет доступна до 31 декабря в фойе исторического парка «Россия - моя история». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Отметим, что речь идет об онлайн-показе. Снимки будут демонстрировать на специальном экране, увидеть их сможет любой желающий.

Проект посвящен подвигу солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Украину от фашистов в 1943-1944 годах, а также современным героям - участникам специальной операции.

Вниманию посетителей представят уникальные фото, копии наградных документов, а также информацию о жизни и боевом пути воинов разных времен. Зрителям, в том числе, расскажут истории танковых экипажей, летчиков и героев штурма высоты Саур-Могила, можно будет узнать больше о подвигах женщин-медиков.

Выставка «Герои с вечно русским сердцем» - это дань благодарности и уважения всем героям России, которые встали на защиту мира от фашизма.

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