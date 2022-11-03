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НовостиОбщество3 ноября 2022 15:05

В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы

Мужчина задушил женщину во время ссоры и попытался инсценировать ее самоубийство
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Житель хутора Крутой Цимлянского района Ростовской области был осужден за убийство своей сожительницы.

Житель хутора Крутой Цимлянского района Ростовской области был осужден за убийство своей сожительницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель хутора Крутой Цимлянского района Ростовской области был осужден за убийство своей сожительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Тело убитой было обнаружено в марте 2022 года в лесополосе в двух километрах севернее от хутора. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по признакам преступления, «Убийство». В связи с тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователи вместе с криминалистами провели большое количество следственных действий и судебных экспертиз.

В результате было установлено, что погибшей является 34-летняя ростовчанка, а убийца - ее 30-летний сожитель. По данным следствия, в сентябре 2021 года, находясь в Цимлянске, мужчина в ходе ссоры руками задушил женщину, а затем попытался инсценировать ее самоубийство и создать себе алиби. Тело погибшей он вывез в безлюдное место и спрятал. После чего уехал в Ростов, где был задержан.

Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления и судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование уголовного дела завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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