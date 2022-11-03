В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы

Житель хутора Крутой Цимлянского района Ростовской области был осужден за убийство своей сожительницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель хутора Крутой Цимлянского района Ростовской области был осужден за убийство своей сожительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Тело убитой было обнаружено в марте 2022 года в лесополосе в двух километрах севернее от хутора. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по признакам преступления, «Убийство». В связи с тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователи вместе с криминалистами провели большое количество следственных действий и судебных экспертиз.

В результате было установлено, что погибшей является 34-летняя ростовчанка, а убийца - ее 30-летний сожитель. По данным следствия, в сентябре 2021 года, находясь в Цимлянске, мужчина в ходе ссоры руками задушил женщину, а затем попытался инсценировать ее самоубийство и создать себе алиби. Тело погибшей он вывез в безлюдное место и спрятал. После чего уехал в Ростов, где был задержан.

Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления и судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование уголовного дела завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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