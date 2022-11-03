В Ростове объявили голосование за обновленный маршрут для автобуса №71

Ростовчанам представили на выбор кольцевые маршруты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Ростова-на-Дону предложили проголосовать за обновленный маршрут для автобуса №71. Соответствующий пост на портале «Активный ростовчанин» опубликовали сотрудники департамента транспорта.

Всего власти представили три варианта схемы движения, два из которых новые и один действующий:

Первый вариант: Центральный рынок - Московская - Буденновский - Станиславского (западный разворот) - Островского - Стачки - Зорге - Еременко - Маршала Жукова - Ткачева - Солженицына - Еременко - Зорге - Стачки - Московская - Центральный рынок.

Второй вариант: Центральный рынок - Московская - Буденновский - Станиславского (западный разворот) - Островского - Стачки - Зорге - Еременко - Солженицына - Ткачева - Маршала Жукова - Еременко - Зорге - Стачки - Московская - Центральный рынок.

Третий вариант: Центральный рынок - Московская - Буденновский - Станиславского (западный разворот) - Островского - Стачки - Зорге - Еременко - Маршала Жукова - Ткачева - Солженицына - Левенцовский - Солженицына - Ткачева - Маршала Жукова - Еременко - Зорге - Стачки - Московская - Центральный рынок.

Добавим, поставить галочку за лучший маршрут и высказать в комментариях свою точку зрения жители донской столицы могут до 7 ноября 2022 года. После этого голосование будет завершено.

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Это решение приняли по итогам голосования (подробности)