Сайт донского правительства временно перестанет работать 4 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские власти предупредили, что в пятницу, 4 ноября, временно не будет работать сайт правительства Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Временное отключение связано с переносом телекоммуникационного оборудования и модернизацией системы электроснабжения в серверной, - отмечается в сообщении.

Доступ к сайту невозможно будет получить с 7:00 ориентировочно до 19:00. Власти извинились перед пользователями за временные неудобства.

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Из-за хакерских атак временно перестал работать сайт правительства Ростовской области.

Техслужбы оперативно восстановили доступ к сайту.