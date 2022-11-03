Сайт донского правительства временно перестанет работать 4 ноября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Донские власти предупредили, что в пятницу, 4 ноября, временно не будет работать сайт правительства Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Временное отключение связано с переносом телекоммуникационного оборудования и модернизацией системы электроснабжения в серверной, - отмечается в сообщении.
Доступ к сайту невозможно будет получить с 7:00 ориентировочно до 19:00. Власти извинились перед пользователями за временные неудобства.
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Из-за хакерских атак временно перестал работать сайт правительства Ростовской области.
Техслужбы оперативно восстановили доступ к сайту.