В Таганроге появилась черемуховая аллея. Фото: Правительство РО

В Таганроге в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» были высажены 30 молодых деревьев черемухи и 10 кленов Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Растения теперь будут расти и крепнуть в сквере «Звезда», возле Вечного огня в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали местные жители, волонтеры, бизнесмены и чиновники.

- «Акция «Сохраним лес» объединяет волонтеров леса во всех регионах России. Это ответ на лесные пожары, вырубки деревьев и другие негативные факторы, влияющие на природу, - заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева.

Весь инвентарь для посадки участникам акции был предоставлен, а специалисты рассказали, как правильно производить высадку растений. Сейчас деревья зафиксированы от ветра и на них красуются бирки с названием акции.

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