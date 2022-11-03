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НовостиОбщество3 ноября 2022 16:42

В Ростове на продажу выставили фирменную кепку МакДональдса

Владелец оценил аксессуар в 50 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовчанин продает кепку из "МакДональдса". Фото: ПОПОВА Екатерина.

Ростовчанин продает кепку из "МакДональдса". Фото: ПОПОВА Екатерина.

Ростовчанин выставил на продажу через Авито фирменную бейсболку из ушедшего из России «МакДональдса».

Как указано в объявлении, продавцу аксессуар достался в 2018 году от брата. Кепка - «оригинальная маковская». Ростовчанин оценил фирменную бейсболку в 50 тысяч рублей.

Напомним, сеть общепита «МакДональдс» закрылась в России весной текущего года.

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Объявление об этом размещено на витрине универмага (подробнее)