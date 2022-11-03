Василий Голубев встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Василий Голубев побывал в Республике Беларусь и встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

В рамках встречи Василий Голубев подписал соглашение с премьер-министром Республики Романом Головченко.

- Между Правительством Ростовской области и Правительством Республики Беларусь теперь заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, - написал глава региона.

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