Василий Голубев встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.
Губернатор Василий Голубев побывал в Республике Беларусь и встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
В рамках встречи Василий Голубев подписал соглашение с премьер-министром Республики Романом Головченко.
- Между Правительством Ростовской области и Правительством Республики Беларусь теперь заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, - написал глава региона.
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