В Ростовской области показали экипировку бойцов, отправляемых в зону СВО. Фото: пресс-служба ЮВО.

В Ростовской области показали экипировку бойцов, которые будут отправлены в зону проведения СВО. Видеоролик опубликовали в пресс-службе Минобороны Южного военного округа.

Для солдат и офицеров предоставлена самая современная боевая экипировка. Кроме того они получают лучшие средства защиты.

Сами мобилизованные рассказали, что они получили бушлаты, зеленые костюмы, сапоги, спальники, бронежилеты 5 класса защиты, каски, очки, шапки и другие вещи.

- Каждому мобилизованному гражданину выдается всесезонный комплект полевого обмундирования, индивидуальная аптечка первой медицинской помощи и средства защиты, которые включают в себя бронешлем, бронежилет, тактические очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, транспортный жилет модульный - разгрузка, - отмечается в сообщении ЮВО.

На время пути в зону СВО военнослужащих обеспечат индивидуальным рационом питания и запасом питьевой воды

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Из Ростовской области в зону СВО отправили группу мобилизованных бойцов.

До этого солдатам выдали экипировку и провели боевое слаживание.