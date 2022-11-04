Для горожан подготовили интересные праздничные мероприятия. Фото: администрация Новочеркасска

День народного единства 2022 в Новочеркасске, несмотря на пасмурную погоду, приглашает горожан и гостей города сразу на несколько праздничных мероприятий. Программу для гостей и жителей города опубликовали на сайте местной администрации.

4 ноября в Новочеркасске в 10:00 состоится праздничное мероприятие в парке микрорайона Соцгород. В программе «В единстве – сила» участникам предстоит высадить несколько деревьев с представителями диаспор и общественных организаций. Затем пройдет конкурс караваев и выступления творческих коллективов.

5 ноября жителей ждет спортивный фестиваль среди диаспор. Мероприятие пройдет в 10:00 в Спортивной школе Олимпийского резерва № 2. После чего, в 11:00 состоится первенство по волейболу среди юношей в МАУ ГСЦ «Ермак».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гастрофестиваль, концерт Газманова, звезды в обсерватории: в администрации Ростова рассказали, куда стоит сходить в День народного единства

Власти Ростова рассказали о самых интересных мероприятиях в День народного единства

(Подробности)