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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 6:10

В Ростовской области в ДТП пострадала 57-летняя женщина

Водитель отечественного авто не справилась с управлением
Лейла МИРИШОВА
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

В Новочеркасске в аварии пострадала 57-летняя женщина. ДТП произошло вечером 2 ноября на Харьковском шоссе.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «ВАЗ-21103» двигалась по улице Трамвайной в сторону улице Мацоты. В какой-то момент женщина потеряла управление и врезалась в «Ниссан Террано», под управлением 68-летнего водителя.

- В результате ДТП телесные повреждения получила водитель автомобиля «ВАЗ-21103». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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