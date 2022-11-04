В Ростовской области в ДТП пострадала 57-летняя женщина

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

В Новочеркасске в аварии пострадала 57-летняя женщина. ДТП произошло вечером 2 ноября на Харьковском шоссе.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «ВАЗ-21103» двигалась по улице Трамвайной в сторону улице Мацоты. В какой-то момент женщина потеряла управление и врезалась в «Ниссан Террано», под управлением 68-летнего водителя.

- В результате ДТП телесные повреждения получила водитель автомобиля «ВАЗ-21103». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе под Ростовом столкнулись грузовик и иномарка

В аварии пострадала водитель легковушки

(Подробности)