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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:46

В Ростовской области детей-героев наградили медалями Совета Федерации

Каждый школьник проявил героизм и смелость в чрезвычайных ситуациях
Лейла МИРИШОВА
Героям вручили медали, а родителям выразили благодарность. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Героям вручили медали, а родителям выразили благодарность. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

В Ростовской области детей-героев наградили медалями Совета Федерации. Юных дончан чествовали накануне Дня народного единства.

Награждение проходило в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои». Медали за мужество и храбрость получили шесть школьников. Так, два подростка из Белокалитвинского района весной спасли двух тонущих девочек в реке и оказали им первую помощь. Четыре школьника из Веселовского района не остались в стороне и наравне со взрослыми бросились тушить ландшафтный пожар.

Медали юным героям вручил первый заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин и сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. Родители школьников также получили поощрения от Законодательного Собрания Ростовской области, спикера донского парламента Александра Ищенко.

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