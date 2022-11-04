В Ростове самыми дорогими в области оказались творог, яйца и сметана

Недешево в Ростове-на-Дону стоит и маргарин Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростове самыми дорогими продуктами оказались сметана, творог и яйца. Об этом сообщили в Ростовстате.

По информации ведомства, стоимость сметаны в Ростове составляет 296 рублей за килограмм, когда в Сальске можно приобрести тот же килограмм за 283 рубля. Килограмм творога в донской столице стоит целых 406 рублей, когда в Таганроге за него можно отдать 366. Десяток яиц для завтрака ростовчанам обойдется в 73 рубля, в Волгодонске десяток выйдет в 64 рубля.

Недешево в Ростове-на-Дону стоит и маргарин – 241 рубль за килограмм, молоко обойдется в 97 рублей за литр, а сыр выйдет в 744 рубля за килограмм. Однако, самым недорогим продуктом в донской столице оказалась свинина – 305 рублей за килограмм. В Сальске горожанам придется платить по 359 рублей. Пшеничная мука ростовчанам выйдет в 47 рублей, а в Волгодонске - 51 рубль за килограмм.

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(Подробности)