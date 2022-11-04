В Ростове-на-Дону недострой на Гвардейской площади продают за 800 миллионов рублей

Недостроенное здание пустует уже несколько лет Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове недострой на Гвардейской площади продают за 800 миллионов рублей. Информацию о продаже разместило частное лицо на площадке объявлений в Интернете.

Недостроенная высотка располагается по адресу Красноармейская, 16. Здание числится, как административно-деловой комплекс без отделки. Всего насчитывается 22 этажа, из которых 3 подземные. Общая площадь строения составляет 44261 квадратный метр.

Отметим, что строительство началось еще в 2006 году. В здании планировалось открыть офисы, но экономический кризис в 2012 году приостановил стройку. Затем планировалось открыть гостиницу к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Так, недостроенное здание осталось пустовать несколько лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство школы на 1111 мест начали в Ростове-на-Дону

Завершить объект планируют в июне 2024 года

(Подробности)