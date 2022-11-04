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НовостиОбщество4 ноября 2022 15:15

В Ростове волонтеры раздали больше 500 лент в цветах Российского триколора

А телебашня и стадион «Ростов Арена» включили праздничную подсветку
Лейла МИРИШОВА
Гости и жители Ростова-на-Дну охотно брали ленты и благодарили волонтеров.

Гости и жители Ростова-на-Дну охотно брали ленты и благодарили волонтеров.

Фото: Иван Макеев

В День народного единства в Ростове активисты центра патриотического воспитания раздали больше 500 лент с российским триколором. Акция «Российская ленточка» проходила днем на площади Гагарина. Гости и жители Ростова-на-Дону охотно брали ленты и благодарили волонтеров. К акции присоединились и муниципалитеты Ростовской области.

С наступлением вечера телебашня и стадион «Ростов Арена» включили праздничную подсветку.

Отметим, что в День народного единства для горожан подготовили множество интересных мероприятий. На фонтанной площади состоялся патриотический концерт, а затем ростовчан ждал гастрономический фестиваль. Мероприятия в честь Дня народного единства проходили по всему городу и донскому региону.

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