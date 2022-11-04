Спикер донского парламента: Нас всех объединяет любовь к Отечеству

Фото: пресс-служба "Единой России"

С поздравлениями к жителям Дона на фестивале обратился председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Он напомнил, что праздник посвящен событиям более чем 400-летней давности, когда народное ополчение защитило независимость Отечества. И сегодня, когда страна проходит переломный момент, именно единство народа является фундаментом для сохранения суверенитета, добавил глава Заксобрания.

Этот праздник страна встречает вместе с жителями Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, организуя поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отметил Александр Ищенко.

«Из Ростовской области нашим солдатам и офицерам идет гуманитарная помощь. Мы вместе с матерями, женами, сестрами, отцами наших мобилизованных, сражающихся за Отечество. Мы вместе с теми, кто отстаивает интересы нашей Родины», - подчеркнул спикер донского парламента.

От имени депутатского корпуса области, от регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко поздравил всех с Днем народного единства и выразил уверенность в победе, которую одержит российское государство. Потому что есть залог этой победы –любовь к Отечеству, желание видеть Россию сильным, независимым, самостоятельным и процветающим государством.

Добавим, в рамках праздничной программы состоялся праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья», на тематической площадке акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ собирали помощь для военнослужащих, а кульминацией фестиваля стал патриотический гала-концерт «#Мы вместе», где выступили более 20 коллективов, в том числе из ЛДНР.