Ростовчанам рассказали о полезной альтернативе горчичникам

Важно следить за своим здоровьем Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об альтернативе горчичникам. Об этом специалист рассказала в интервью NEWS.ru.

Отличной альтернативой станет горчичный гель. Средство даст полезный и согревающий эффект для легких. Сейчас он продается в аптеках в тюбике. Его можно наносить руками, он приятно согревает, и его даже не нужно смывать.

- Нанести, надеть шерстяной свитер, желательно который покалывает и в нем полежать. Это будет хорошая согревающая процедура с рефлекторным воздействием на легкие, — добавила Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что в случае бактериальной инфекции прописываются антибиотики, в каких-то случаях помогают обычные противовирусные препараты. Врач также напомнила, что обычные горчичники ни в коем случае нельзя накладывать при повышенной температуре, подобный вид лечения уже считается устаревшим.

- Их чаще использовали, когда инструментарий врача был очень ограничен, и медик имел мало возможностей что-то делать для пациента, в этом случае горчичники и банки помогали. Был раньше способ поставить горчичник на затылок, практически на шею, в месте, где кончается рост волос. Это иногда снимает головную боль, но опять-таки это было раньше, когда не было эффективных препаратов, — подытожила Надежда Чернышова.

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