Учения военных разведчиков прошли на полигоне в Ростовской области

Разведчики обезвредили условного противника. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Разведчики 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа прошли военные учения, во время которых обезвредили условного противника. Тренировку провели на полигоне Кадамовский в Ростовской области в канун Дня военного разведчика. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сначала военные преодолели полосу разведчика. После, замаскировав свои позиции, устроили засаду на колонну техники условного противника и «захватили» автомобиль, чтобы забрать важные документы и взяли в плен «языка».

Кроме того, разведчики бесшумно подошли к наблюдательному посту и сняли часовых, уничтожили узел связи «противника». Также военные показали свой уровень обращения с оружием и навыки рукопашного боя. Во время учений использовались холостые боеприпасы, дымы, средства имитации выстрелов и взрывов.

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