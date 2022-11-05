Глава администрации Ростова встретился с представителями национально-культурных объединений и религиозных конфессий

Участники дискуссии озвучили ряд предложений по развитию совместных проектов. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В пятницу, 4 ноября, Алексей Логвиненко встретился с представителями национально-культурных объединений и религиозных конфессий, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Об этом сити-менеджер сообщает в своем телеграм-канале.

- Выслушал ряд предложений по развитию совместных проектов. Рассмотрим возможность создания в городе единой цифровой платформы, благодаря которой каждый желающий сможет ближе познакомиться с культурой того или иного народа, проживающего в донской столице, - рассказал глава администрации донской столицы.