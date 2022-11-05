В Ростовской области автобус наехал на пешехода

Пешеход переходил улицу в неположенном месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Вечером в пятницу, 4 ноября, в Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. Автобус сбил мужчину в Новочеркасске. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- В 18.45 в районе дома № 61 по улице Трамвайной 53-летний водитель за рулем автобуса «Вольво» допустил наезд на 39-летнего мужчину.

Уточняется, что машина выполняла пригородный маршрут «Новочеркасск — станица Грушевская». Автобус двигался со стороны Привокзальной улицы в сторону улицы Макаренко. Пешеход же пересекал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести, - добавили в Госавтоинспекции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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