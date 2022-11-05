Массовые гуляния в День народного единства прошли в Ростове на Фонтанной площади

Сотни ростовчан приняли участие в масштабной акции. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове на Фонтанной площади в пятницу, 4 ноября, состоялись масштабные гуляния в рамках фестиваля «В единстве — сила России». Самое большое количество событий сконцентрировалось перед театром им. М. Горького. Подробнее о событиях рассказали в правительстве Ростовской области.

Гостей праздника поздравили заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба, председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Сначала во время фестиваля-конкурса патриотической песни «Во славу Отечества» показали мастерство профессиональные духовые оркестры и вокальные ансамбли. Следом стартовал праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья» с участием артистов Донецкой филармонии и национальных коллективов донского региона. Эстафету принял фестиваль национальных кухонь. Для детворы показали реконструкцию «От ополчения к ополчению». А завершилось все гала-концертом #Мы вместе с участием более чем 20 коллективов. На сцену выходили не только ведущие коллективы Ростовской области, но и гости из Адыгеи, ДНР, а также военный оркестр штаба южного округа войск Росгвардии.

Кроме того, на Фонтанной площади, как и во всех районах Ростовской области, «Волонтеры победы» раздали полтысячи лент российского триколора. А еще в этот день в городе прошел автопробег «По зову сердца Zа Россию» в поддержку российской армии. Участники возложили цветы у стелы «Освободителям Ростова», и колонна стартовала с Театральной площади.

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