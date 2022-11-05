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НовостиОбщество5 ноября 2022 15:14

На проспекте Стачки в Ростове снизят скоростной режим

С 26 ноября сократить скорость нужно будет до 40 километров в час
Татьяна ТИХОНОВА
Рассказываем, где придется сбросить скорость.

Рассказываем, где придется сбросить скорость.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки будет снижен скоростной режим. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог донской столицы.

Водителям необходимо будет снижать скорость до 40 километров в час, уточнили в администрации города.

Скорость потребуется снижать перед пешеходным переходом по адресу проспект Стачки, 217.

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