На проспекте Стачки в Ростове снизят скоростной режим

Рассказываем, где придется сбросить скорость. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки будет снижен скоростной режим. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог донской столицы.

Водителям необходимо будет снижать скорость до 40 километров в час, уточнили в администрации города.

Скорость потребуется снижать перед пешеходным переходом по адресу проспект Стачки, 217.

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