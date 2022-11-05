На проспекте Стачки в Ростове снизят скоростной режим

Рассказываем, где придется сбросить скорость.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки будет снижен скоростной режим. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог донской столицы.
Водителям необходимо будет снижать скорость до 40 километров в час, уточнили в администрации города.
Скорость потребуется снижать перед пешеходным переходом по адресу проспект Стачки, 217.
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