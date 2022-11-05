Патриотический концерт Олега Газманова собрал аншлаг в парке Левобережном в Ростове

Чем ближе к сцене, тем теснее были ряды зрителей. Фото: Екатерина ПОПОВА

Олег Газманов выступил с патриотическим концертом в парке Левобережном в Ростове в субботу, 5 ноября. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону», который побывал на празднике, увидел, что мероприятие собрало настоящий аншлаг.

Концерт начался еще в 14.00 с выступления ростовских творческих коллективов. А в 15.00 на сцену вышел народный артист России Олег Газманов. И, как отметил певец, вместе с песней «Ясные дни», в Ростове, несмотря на дождь по прогнозу, распогодилось и вышло солнце.

Напомним, изначально артист должен был выступить в Ростове еще 17 сентября, в День города. Но после обращения жителей региона к губернатору Василию Голубеву, концерт отменили из солидарности к бойцам, участвующим в специальной военной операции.

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