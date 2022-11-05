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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 17:18

Подсолнечным маслом залило трассу в Ростовской области

Разлив произошел при ДТП в Неклиновском районе
Татьяна ТИХОНОВА
ДТП "прямо по Булгакову" случилось под селом Самбек.

ДТП "прямо по Булгакову" случилось под селом Самбек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП «прямо по Булгакову» произошло в субботу, 5 ноября, в Ростовской области. Трассу в Неклиновском районе залило подсолнечным маслом. Из-за этого на дороге в районе села Самбек в сторону Ростова образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Груз в фуре плохо закрепили, вот он ее на повороте и решил покинуть, - комментирует один из водителей в соцсетях.

- Они на дорогу не попали - в основном все на обочину, но запах специфический присутствует, - заметил другой читатель.

Проезжавшие мимо на машинах люди написали в комментариях, что видели на дороге пятилитровые бутылки из-под подсолнечного масла. Один из подписчиков не удержался от комментария: «Прямо по Булгакову».

Как уточнили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области, информация об этом ДТП Госавтоинспекторам не поступала.

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