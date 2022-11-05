Митрополит Меркурий призвал дончан молиться о помощи в трудные моменты

Владыка призвал дончан к единению. Фото: Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал дончан молиться о помощи в трудные моменты. Об этом владыка сказал во время Божественной литургии в Казанском храме Ростова. Слова митрополита приводит пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

Владыка напомнил, что 4 ноября, в который дончане вместе со всей Россией отметили День народного единства, является еще и церковным праздником - Казанской иконы Божией Матери. Митрополит Меркурий призвал дончан сплотиться в трудный час.

- Праздник народного единства неразрывно связан с праздником Казанской иконы Божией Матери, а также со способностью народов разных вер и культур в пределах Российского Отечества всегда договариваться между собой, - напомнил владыка. - На протяжении всей истории в трудные моменты жизни наш народ искренне, неистово, сердечно молился, призывая имя Божие, помощь святых угодников, Матерь Божию в свое заступление и помощь.

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