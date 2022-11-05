Опрос показал, сколько ростовчан думали о переезде за границу, а сколько хотят остаться в России

На ум опрошенным пришли в первую очередь "отпускные" страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый второй ростовчанин задумывался о возможности переезда в другую страну. Об этом говорится в исследовании SuperJob, проведенном с 26 по 28 октября в 377 населенных пунктах. В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

51 процент участников опроса хотели бы остаться в России. С этим мнением согласны 48 процентов мужчин и 54 процента женщин. По три процента задумывались о возможности переезда в Испанию, Италию и США. По 2 процента — в Австралию, Канаду, Турцию и Швейцарию.

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