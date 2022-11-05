Медсестра из Ростова потеряла 280 тысяч рублей, пытаясь обезопасить деньги на отпуск

Еще во время разговора женщина увидела, как с ее счета списались все деньги. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове медсестра лишилась 280 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Подробностями уголовного дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Как рассказали в полиции, женщина работала медсестрой в частной клинике в донской столице. Небольшую зарплату методично откладывала, чтобы накопить на семейный отпуск.

- Ростовчанка находилась на работе, когда позвонил незнакомец. Голос в трубке представился сотрудником банка и напугал женщину тем, что, якобы, неизвестные пытаются похитить деньги с ее счета, - рассказали в пресс-службе. - Следуя указаниям мошенников женщина перевела 280 тысяч рублей на «безопасную» электронную ячейку.

Мошенник убеждал женщину оформить кредитку, и деньги с нее тоже отправить на тот самый «безопасный счет». В тот же момент ростовчанке пришло сообщение о списании всех денег с ее банковского счета.

Тогда пострадавшая поняла, что попалась на удочку мошенников, заявку на оформление кредитной карты подавать не стала, а написала заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - добавили в ГУ МВД по региону.

В полиции не устают напоминать дончанам: при звонках, якобы, от сотрудников банка никогда не сообщать персональные данные о картах и счетах, а при поступлении СМС о проблемах со счетом самому перезвонить по официальному номеру банка — сотрудники банка никогда сами звонить с запросом информации не будут.

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