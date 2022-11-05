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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 19:28

В Ростове при ДТП пострадал 12-летний школьник

Машины не разъехались на улице Днепровской
Татьяна ТИХОНОВА
Авария произошла на улице Днепровской. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Авария произошла на улице Днепровской. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 5 ноября, в Ростове произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности случившегося рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Все произошло в 16.45 на улице Днепровской, в районе дома № 103/2.

- По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем «Нивы» ехал по улице Светлой в сторону Днепровской и не предоставил преимущество двигавшемуся справа — по Днепровской со стороны улицы Малахитовой — автомобилю «Мерседес», за рулем которого был 36-летний водитель, - объяснили в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал пассажир «Нивы» - 12-летний мальчик. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.