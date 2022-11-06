Холодная и пасмурная погода ждет Ростов в воскресенье

Стоит прогуляться, пока погода без дождя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодную, облачную с прояснениями погоду обещают донские синоптики жителям Ростова в воскресенье, 6 ноября. О том, чего конкретно ждать в донской столице и в Ростовской области, они рассказали в прогнозе Ростгидрометцентра.

Утром в отдельных северо-восточных районах и Приазовье наблюдается туман с ухудшением видимости до 500 метров.

В Ростове будет облачно, но солнце иногда собирается выглядывать. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный 5 — 10 метров в секунду, днем с порывами до 13 метров в секунду. После ночных 0 - +2 температура воздуха днем ожидается на уровне +5 — 7 градусов. В ночь на 7 ноября ожидается от -1 до +1 градуса.

По Ростовской области также облачно с прояснениями. Утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем зонты не понадобятся. Утром в отдельных районах туман. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный 5 — 10 метров в секунду, днем по югу с порывами до 12 — 14 метров в секунду. И, если ночью было до -6, то днем столбики термометров покажут +3 — 8 градусов. В ночь на понедельник -2 — 3, местами до -7.

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