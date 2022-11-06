В Ростовской области рост цен обгоняет увеличение зарплат

Средняя зарплата составила 42655,9 рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя зарплата в Ростовской области в январе-сентябре текущего года выросла номинально на 12,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42655,9 рубля. Об этом сообщает Ростовстат в своем отчете «Сравнительные данные социально-экономического положения субъектов РФ, расположенных на территории Южного федерального округа, в январе-сентябре 2022 года».

При этом, по данным той же статистики, реальный уровень зарплаты упал на 1,2 процента. Меньше — на Кубани, где доходы населения упали на 0,2 процента. А хуже всего дела обстоят в Севастополе — падение на 9,1 процента.

Уровень же безработицы в донском регионе один из самых низких — 0,6 процента, меньше только в Волгоградской области (0,4) и в Севастополе — 0,3.

Напомним, Центробанк России сделал свой прогноз на инфляцию до конца года — 12,5 — 12,9 процента.

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