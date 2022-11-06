В Ростовской области логопеда детсада осудили за «прогулы» на 90 тысяч рублей

В табель женщина заносила рабочие часы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Морозовске Ростовской области заведующую и по совместительству логопеда одного из детских садов суд признал виновной в мошенничестве, в совершении лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

По версии следствия, в течение двух лет, с 2019 по 2021 год, женщина незаконно внесла в табели учета использования рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении обязанностей в качестве учителя-логопеда, хотя по факту эту работу не выполняла.

- В результате мошеннических действий она незаконно получила более 90 тысяч рублей заработной платы, - прокомментировали в следкоме.

Еще во время расследования женщина полностью возместила причиненный ущерб. Собранных следователями доказательств суду оказалось достаточно. Заведующую детсада осудили по уголовной статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Приговором суда ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года.

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