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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 12:41

В Ростовской области водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Девушка была доставлена в больницу
Татьяна ТИХОНОВА
Ребенок переходил дорогу по переходному переходу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Ребенок переходил дорогу по переходному переходу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области подросток попал в больницу в результате ДТП. Авария произошла в субботу, 5 ноября. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- Сообщение об аварии поступило в 14.25. По предварительным данным, на дороге Ростов — Азов, в границах хутора Новоалександровка, 53-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Меган» не уступил дорогу пешеходу и наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре», - уточнили в ведомстве.

В результате ДТП подростка пришлось госпитализировать в больницу. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства случившегося.

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