В Ростовской области Следком призвал родителей следить за детьми на каникулах

Родителей просят напомнить детям о правилах безопасности дома и на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком призвал родителей обезопасить школьников в дни осенних каникул и соблюдать меры безопасности. Памятку опубликовали на сайте регионального СК.

- В этот период у школьников увеличивается количество свободного времени, которое они зачастую проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений, - заметили в следкоме.

В СК объяснили важные правила безопасности, которые нужно объяснить детям. Запретить ребятам играть в темных и безлюдных местах, на пустырях, в заброшенных зданиях и на стройплощадках. Не допускать нахождение несовершеннолетних вне дома с десяти вечера и до шести утра без сопровождения взрослых. Также детям нужно освежить память о пользовании газовыми приборами и острыми предметами, правилах нахождения вблизи водоемов, дорожного движения и технике пожарной безопасности. Напомнить о запрете общаться с незнакомыми людьми и контролировать общение ребенка в соцсетях.

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