В Ростове разыскивают участника ДТП с пострадавшим в центре Ростова

В Ростове на улице Станиславского в аварию попали сразу три машины. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Тройное ДТП произошло в центре Ростова в субботу, 5 ноября. И теперь правоохранители разыскивают одного из участников, который скрылся с места аварии. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 19.45 поступило сообщение о ДТП, - уточнили в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, в районе дома № 250 по улице Станиславского водитель за рулем автомобиля Land Rover столкнулся со встречной Toyota RAV4 с 41-летним водителем за рулем.

После столкновения Land Rover отбросило на встречную полосу, где он влетел в Nissan Tiida под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель Nissan Tiida, а водитель автомобиля Land Rover скрылся с места происшествия.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают скрывшегося водителя, - добавили в ведомстве.

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