В Ростовской области в октябре нашли живыми 50 пропавших человек, 5 обнаружили погибшими

В двух случаях найденных людей волонтеры доставили прямо домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За октябрь в Ростовской области живыми были найдены 50 пропавших человек. А пятерых обнаружили погибшими. Такой статистикой поделились активисты поискового отряда «Лиза Алерт» в донском регионе.

- Всего за месяц в отряд поступило 75 заявок на поиск пропавших людей, - уточнили волонтеры. - Из них 50 человек были найдены живыми, погибших было пятеро, еще не найдены трое, найдены родные людей в четырех случаях. Также было десять неподтвержденных заявок, в одном случае из 75 была установлена личность, а в двух случаях найденных людей доставили по месту проживания.

Также поисковому отряду не хватает волонтеров. Желающих помочь доброму делу приглашают заполнить анкету на странице отряда в соцсети.

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