Жители Ростовской области увидят сильнейший за 33 года метеорный поток Леонид

Если повезет, 19 ноября нас ждет настоящее метеорное шоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре жители Ростовской области смогут увидеть самый сильный за последние 33 года метеорный поток Леонид. Об этом сообщает астрономический портал starwalk.

- Обильный метеорный поток — это редкое и красивое явление. Чтобы его не пропустить, мы советуем проводить наблюдения 10, 17, 19 ноября, - рекомендуют авторы. - Согласно прогнозам астрономов, 19 ноября около 9 утра по московскому времени можно будет увидеть 250 — 300 исключительно ярких метеоров в час.

Всего же в ноябре дончан ждет появление пяти метеорных потоков в небе. 4-5 ноября уже пролетели Южные Тауриды, 11-12 ноября ждем Северные Тауриды, 17-18 ноября — Леониды. 20-21 ноября — Альфа-Моноцеротиды, а 27-28 ноября — Ноябрьские Ориониды.

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