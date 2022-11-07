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НовостиОбщество7 ноября 2022 4:00

В Ростовской области нашли подрядчика для строительства дороги к донскому хутору

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области нашли подрядчика для строительства дороги к донскому хутору.

В Ростовской области нашли подрядчика для строительства дороги к донскому хутору.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области определен подрядчик для строительства дороги к одному из местных хуторов. На эти нужды планируется потратить около 28 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чертковского района. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. В скором времени ему предстоит заняться строительством подъезда к хутору Чуевский от трассы М-4 «Дон» - село Ольховчик.

Работы будут производиться в пять этапов. Финансироваться они будут из местного бюджета. Полностью выполнить все работы необходимо до 31 августа 2023 года.

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