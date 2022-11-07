Отключения света в Ростове-на-Дону 7 ноября 2022 года: массовые отключения света ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 7 ноября 2022 года: в Ростове анонсированы новые массовые отключения электричества. В городе будут обесточены сразу несколько районов. Электроэнергия будет отсутствовать на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В понедельник, 7 ноября, с 9 до 17 часов свет отключат на ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2, 6; ул. Мадояна 191-205, 174-198; ул. Мичуринская 203-215; ул. Калининградская 1-5, 4; ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; ул. Загорская 10-20, 74, 26, 32-38; пер. Отечественный 1-23, 2-24; ул. Петрашевского 47-55; пер. Ракетный 1-29, 2-30; просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 15.

С 9 до 18 часов обесточат дома в пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Татарская 47-61, 50-62; пер. Дербентский 14-22, 11-17; ул. 1-ая Киргизская 89-93, 124-134; ул. 2-ая Киргизская 88-96, 89-99; ул. Верхненольная 2-8, 2/59, 3-7; ул. Каяни 2-6, 3-5; ул. Советская 57, 61, 63; ул. 2-я линия 4, 2/55; ул. 1-я Майская 56; ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-44; ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47.

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