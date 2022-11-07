Губернатор Василий Голубев стал участником патриотической акции "Мы вместе". Фото: Правительство РО

В донской столице в минувшую субботу состоялась патриотическая акция "Мы вместе". Она прошла в парке "Левобережный". В ней принял участие и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Во время акции глава региона пообщался с ростовчанами и гостями донской столицы. В правительстве напомнили, День народного единства уходит своими корнями глубоко в историю. Он напоминает о том, что нынешняя Россия сплотилась во времена Великой Смуты. Василий Голубев заявил, что именно это и помогло сделать ее мощным государством, коим она сейчас и является.

- День народного единства - это тот праздник, который нас всех объединяет. Общаясь с ребятами, которые идут отстаивать интересы Родины, я слышу от них слова: «Мы все сделаем, мы обязательно победим», - отметил глава региона. - Для победы обязательно, чтобы страна, все ее жители поддерживали наших воинов. Сегодняшняя акция проходит под лозунгом «Мы вместе». Быть вместе - это обязательное условие наших успехов, - сказал Василий Голубев.

Кроме того, губернатор высказал землякам благодарность за активную гражданскую позицию. По его мнению, без этого будущее России как великого государства будет совершенно невозможным.

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