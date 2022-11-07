Аэропорт Платов в Ростовской области оставили закрытым до 15 ноября

Ограничения на полеты действуют в ряде других аэропортов страны Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Платов Ростовской области вновь продлили режим ограничения полетов. Запрет на прием и отправление рейсов теперь будет действовать до 15 ноября. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Также закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Остальные воздушные узлы работают штатно.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Москву, Минводы и Ставрополь.

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