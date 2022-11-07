«Единая Россия» поздравила семьи донских мобилизованных с Днем народного единства

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ко Дню народного единства «Единая Россия» в Ростовской области провела акцию «Россия – единая семья! От всего сЕРдца».

Депутаты Законодательного Собрания, активисты «Единой России», волонтеры поздравили семьи мобилизованных, добровольцев и военнослужащих в Ростовской области. Подарки для них прибыли из Свердловской области. А донской регион отправил в Екатеринбург праздничные наборы, символизирующие плодородие южной земли, изделия народного промысла, например, семикаракорскую керамику.

- Поддержка защитников страны и тех, кто ждет их дома, – наша главная задача, - выразил убеждение председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Максим Колесников и сопредседатель Ростовского регионального совета сторонников «Единой России» Сергей Шляпников поздравили супругу Леонору и дочь мобилизованного в Октябрьском районе донской столицы.

- Мы очень гордимся поступком мужа и папы! У него был опыт службы по контракту в воздушно-десантных войсках. А когда пришла повестка, он сразу отправился в военкомат, - рассказала ростовчанка.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Поздравления получили семьи участников СВО из Волгодонского района. Проживающая здесь мама военнослужащего особенно растрогалась, найдя в подарочном наборе детское письмо солдату.

В Новочеркасске депутат городской Думы Елена Теплинская обсудила с родными и близкими военнослужащих вопросы бытового характера. Темы, требующие внимания депутатов, звучали на встрече единороссов с семьями мобилизованных в Донецке и в других муниципалитетах.

Ранее по предложению Губернатора Василия Голубева и при поддержке фракции «Единая Россия» в донском парламенте семьи мобилизованных освободили от транспортного налога. «Единая Россия» открыла в Ростовской области «горячие линии» по поддержке мобилизованных и членов их семей. Депутаты Заксобрания и областное отделение ЕР подготовили справочник, в котором собраны все льготы и меры поддержки от государства семьям мобилизованных.