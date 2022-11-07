В Ростове на углу Большой Садовой и Ворошиловского открыли галерею

На стенах нового выставочного пространства уже развешаны картины. Фото: предоставлено Ириной ВОЛОВОЙ.

В здании, расположенном на углу Большой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта, где раньше находились «Маслопром» и магазин косметики, открыли художественную галерею «Победа».

Уже сейчас на стенах нового выставочного пространства, в котором раньше продавали молочные коктейли, развешаны картины. На табличке, размещенной рядом со входом, говорится, что это «галерея Владимира Ильича Некрасова». Известно, что он не только ранее являлся директором магазина косметики, но и занимался коллекционированием русской живописи советского периода. По разным оценкам, в коллекции ценителя живописи - около 7 тысяч картин. Среди них — работы Шагала и Фалька.

Напомним, что после магазина косметики в здании на углу открывались разные магазины, но так же быстро закрывались. Ремонтировать внутреннее помещение начали летом 2022 года. Развеску картин начали в августе, а официальное открытие пространства произошло в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове появилась первая галерея стрит-арта: показываем, как выглядит искусство под открытым небом

Посетить выставочное пространство можно уже сейчас, в процессе создания работ на стенах (подробнее)