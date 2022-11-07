На нескольких улицах Ростова запретят стоянку машин и ограничат движение

Стоянка будет запрещена на трех улицах города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нескольких районах Ростова-на-Дону планируют запретить стоянку транспорта, при этом на одном из участков будет ограничен проезд автомобилей. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Так, с 12 ноября оставлять машины запретят на 1-й Майской, от строения №35 и строения №30/14 до 10-й Линии. Такие же требования введут и на Казахской, от Беломорского до Днепровского (с обеих сторон) и на Уральском до Ухтомского (нечетная сторона).

С 15 ноября до 20 декабря частично перекроют дорогу на Стачки, около строения №352, а также в районе пересечения Стачки и Пескова.

С 19 до 20 декабря ограничат движение на Ульяновской, от Газетного до Ворошиловского, на Верхненольной, от СКК до пересечения Нижненольной и Мясникова, а также на Верхненольной, от дома №24 до СКК в районе №14/90.

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