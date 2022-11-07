Левенцовку в Ростове атаковала банда коз

Группу дерзких парнокопытных сняли на камеру. Фото: это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону одна из улиц Левенцовки подверглась «нападению банды коз». Группу дерзких парнокопытных сняли на камеру, после этого фотографии возмутителей спокойствия появились в одном из городских пабликов.

- Банда атаковала Левенцовку: портят газоны, ломятся в подъезды, не дают пройти пешеходам и проехать автомобилистам, - пожаловались авторы поста.

К слову, пользователи сети не стали грустить по этому поводу и отреагировали на заявление в основном с юмором. Некоторые отметили, что лучше козы на улице, чем стаи собак. При этом местные жители в комментариях назвали нежданных гостей «бесплатным трогательным зоопарком».

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