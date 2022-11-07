Эксперты ожидают увеличения продаж автокредитов в четвертом квартале Фото: Иван Макеев

Эксперты прогнозируют, что в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 млрд рублей по автокредитам. На увеличение спроса должны повлиять льготная программа и общая корректировка цен на рынке.

Как отмечают в ВТБ, после снижения спроса заемщиков в конце сентября уже во второй половине октября активность в автосегменте начала постепенно восстанавливаться. С 17 октября банк выдал на приобретение транспортных средств примерно 3,5 тысячи кредитов. Это в 1,5 раза больше результата второй половины сентября.

- В конце сентября многие клиенты предпочли отложить ранее запланированную покупку автомобиля и последить за ситуацией. Однако уже во второй половине октября активность заемщиков стала возрастать. Основной вклад в продажи внесла госпрограмма, по которой в отдельные дни мы выдаем каждый второй кредит. По нашей оценке, до конца года льготные кредиты продолжат влиять на спрос, при этом до уровня прошлого года автокредитный рынок пока не восстановится, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

Воспользоваться льготными условиями могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщики, впервые покупающие автомобиль, работники медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).