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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:52

Прибывшие в Ростов малоподвижные граждане Херсонской области размещены в домах для инвалидов

Всего 6 ноября в донскую столицу приехали около 200 таких переселенцев
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В пути пассажиров сопровождали медработники, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

В пути пассажиров сопровождали медработники, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прибывшие в Ростов-на-Дону накануне около 200 малоподвижных жителей Херсонской области были размещены в домах для престарелых и инвалидов Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Напомним, поезд с малоподвижными гражданами приехал из Джанкоя. Прибывшие являются пациентами гериартрических пансионатов и персонал медучреждений. Более половины из них - лежачие и на колясках. В Ростовской области для них подготовлены специализированные места размещения. В пути пассажиров сопровождали медработники, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

Из вагонов поезда малоподвижных граждан выгружали поочередно — чтобы никто не успел замерзнуть. Для перевозки больных использовали автобусы и спецмашины скорой помощи.

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