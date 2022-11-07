Прибывшие в Ростов малоподвижные граждане Херсонской области размещены в домах для инвалидов

В пути пассажиров сопровождали медработники, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прибывшие в Ростов-на-Дону накануне около 200 малоподвижных жителей Херсонской области были размещены в домах для престарелых и инвалидов Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Напомним, поезд с малоподвижными гражданами приехал из Джанкоя. Прибывшие являются пациентами гериартрических пансионатов и персонал медучреждений. Более половины из них - лежачие и на колясках. В Ростовской области для них подготовлены специализированные места размещения. В пути пассажиров сопровождали медработники, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

Из вагонов поезда малоподвижных граждан выгружали поочередно — чтобы никто не успел замерзнуть. Для перевозки больных использовали автобусы и спецмашины скорой помощи.

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