В СИЗО Ростова пытались передать «запрещенку»

При вскрытии упаковки был найден мобильный телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в СИЗО №5 неизвестный пытался передать «запрещенку». Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ГУФИСН по Ростовской области.

По информации ведомства, 4 ноября сотрудники режимного учреждения проводили досмотр посылки для одного из заключенных. В передачке они увидели коробку йодированной соли. При вскрытии был найден мобильный телефон. Сотрудники изъяли находку.

По факту обнаружения запрещенного предмета проводится проверка, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что это не первый раз, когда граждане пытаются передать в режимные учреждения запрещенные предметы. Так, в октябре мужчина дважды пробовал передать наркотики, сильнодействующие таблетки, мобильные телефоны и сим-карты.

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